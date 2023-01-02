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Дегустации блюд, игры и экскурсии ждут тюменцев на Цветном бульваре

Общество, 11:49 02 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мобильный туристско-информационный центр продолжит работу на Цветном бульваре в Тюмени со 2 по 7 января.

2 января с 16 до 18 часов горожан и гостей города будет приветствовать Белый мишка, а с 17 до 18 часов пройдут экскурсии с тюменскими купчихами. 3 января с 15 до 16 часов желающие могут поучаствовать в розыгрыше от Visit Tyumen, а с 16 до 18 часов – в играх с Дедом Морозом и Снегурочкой.

4 января с 16 до 18 часов пойдет гулянье с казаками. 5 января с 17 часов 30 минут до 19 часов 30 минут тюменцев угостят сибирским иван-чаем, в 18 часов 30 минут стартуют экскурсии с купчихами.

6 января в 16 часов начнутся игры с Дед Морозом и Снегурочкой, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

7 января в 14 часов горожан приглашают на гулянье с казаками. В этот день Тюмень посетят участники телевизионного шоу "Повара на колесах": шеф-повар Modus Андрей Жданов и шеф-повар ресторана Центрального дома литераторов Федор Верин. К ним присоединится бренд-шеф Тюменской области Давид Хачатрян. С 12 до 13 часов состоится дегустация блюд московской кухни, а с 17 до 18 часов - дегустация блюд от тюменского шефа.

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# Visit Tyumen , туризм

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