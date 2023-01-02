14 пожаров потушили в Тюменской области за первые сутки 2023 года

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

14 пожаров ликвидировали сотрудники подразделения Главного управления МЧС России по Тюменской области в первые сутки 2023 года. Спасен один человек, два человека получили травмы, сообщает пресс-служба ведомства.

Причинами пожаров стали короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем. Тюменские пожарные и спасатели семь раз принимали участие в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

1 января в 11 часов на 129 км трассы Тюмень-Ханты-Мансийск пожарные 146-й ПСЧ обогрели в кабине спецтранспорта и доставили до ближайшего автосервиса водителя и трех пассажиров автомобиля "Рено", который заглох на дороге.

Также семь раз сотрудники пожарно-спасательных подразделений и специалисты Тюменской областной службы экстренного реагирования оказывали помощь населению.