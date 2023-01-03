Тюменские выпускники должны определиться с предметами ЕГЭ до 1 февраля

| Фото: администрация Ишима ВКонтакте | Фото: администрация Ишима ВКонтакте

Определиться с планами на поступление в вуз и выбрать предметы для прохождения ЕГЭ необходимо выпускникам Тюменской области до 1 февраля. Русский язык и математика являются обязательными, остальные предметы школьники выбирают самостоятельно, пишет "Вслух.ру".

В школах области уже собирали заявления по предметам по выбору. Однако выпускник может внести корректировки, но не в последний момент. Для этого также нужно обратиться в свою школу.

Государственную итоговую аттестацию в этом году пройдут более 10 тысяч одиннадцатиклассников.

Кроме того, сдать ЕГЭ могут выпускники прошлых лет, чтобы улучшить прошлые результаты, для поступления на другую специальность или в случае "просрочки" прошлых результатов. Обязательные для 11-классников предметы им сдавать не нужно, если только требуется повысить балл именно по ним. До 1 февраля можно обратиться с заявлением в городской департамент образования по ул. Володарского, 13, с 10 до 12 часов. При себе нужно иметь оригиналы и копии паспорта (2,3 страницу и страницу с пропиской), СНИЛС, аттестат о среднем общем образовании. В случае смены фамилии – оригинал и копию свидетельства о браке или свидетельства о смене имени, если таковое было.

Напомним, что результаты ЕГЭ для поступления действуют четыре года.