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19 пьяных водителей выявили в Тюменской области за сутки

Происшествия, 17:25 04 января 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

19 пьяных водителей выявили в Тюменской области за сутки. Среди них есть и злостные нарушители, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В поселке Винзили инспекторы дорожно-патрульной службы остановили ВАЗ2114. Выяснилось, что прав 39-летний автомобилист не имеет - в мае 2022 г. его уже задерживали пьяным за рулем. Узнав, что ему грозит уголовное наказание за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения, водитель пытался убежать от полицейских. Его задержали. За невыполнение законного требования инспекторов по суду мужчина оплатит 2 тыс. рублей штрафа. Также возбуждено уголовное дело, автомобиль эвакуирован на спецстоянку.

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Автоинспекторы выяснили, что за неотложное дело сподвигло мужчину рисковать. Как оказалось он поехал к другу за лотком для котенка, которого приобрел в новогоднюю ночь.

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# ГИБДД Тюменской области

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