Пройти онлайн курс о редких животных и выиграть поездку в московский зоопарк смогут юные тюменцы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Юные тюменцы от 6 до 14 лет могут пройти бесплатный онлайн курс о редких видах животных и выиграть поездку в московский зоопарк. Всероссийскую образовательную экопрограмму для школьников в рамках федерального благотворительного проекта "Поколение М" запустили МТС и московский зоопарк, сообщает пресс-служба МТС в Свердловской области.

Школьников ждут интерактивные видеоуроки, в которых они узнают о различных видах животных, познакомятся со средой их обитания, научатся создавать для них комфортные и безопасные условия жизни в неволе. Дети также смогут принять участие в творческом конкурсе "Лаборатория Zoo" по четырем темам экопрограммы: амурский тигр, орангутан, кудрявый пеликан и снежный барс.

"В Тюмени много талантливых ребят, которые активно участвуют в цифровых образовательных проектах. Надеюсь, что новый конкурс "Лаборатория ZOO", направленный на экологическое воспитание молодежи, вызовет большой интерес у тюменских школьников и мы увидим из нашей области большое количество участников", – сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Детям нужно будет создать мини-макет среды обитания для животных. После необходимо загрузить видео с презентацией своей работы на сайт до 31 мая 2023 года. По итогам образовательной программы авторы лучших работ смогут побывать "за кулисами" Московского зоопарка и получить мастер-класс по общению с животными от сотрудников.