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81 пожар произошел в Тюменской области в новогодние праздники, спасены два человека

Происшествия, 10:14 09 января 2023

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Двух человек спасли на пожарах в Тюменской области с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. Зарегистрирован 81 пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

К ликвидации последствий аварий пожарно-спасательные подразделения привлекались 59 раз. 46 пожарных и спасателей региона выезжали на оказание помощи населению.

Жителей и гостей Тюменской области призывают соблюдать правила пожарной безопасности. При обнаружении пожара необходимо сообщить об этом по телефонам вызова экстренных служб 112.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары , помощь

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