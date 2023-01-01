Роспотребнадзор: больной гриппом рассеивает вирус на расстоянии два-три метра

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вирус гриппа очень легко передается. Самый распространенный путь передачи инфекции - воздушно-капельный. Возможен и бытовой - через предметы обихода. Дальность рассеивания частиц вируса составляет два-три метра, сообщает Роспотребнадзор.

"При кашле, чихании, разговоре из носоглотки больного или вирусоносителя выбрасываются частицы слюны, слизи, мокроты с болезнетворной микрофлорой, в том числе с вирусами гриппа. Вокруг больного образуется зараженная зона с максимальной концентрацией аэрозольных частиц. Восприимчивость людей к вирусам гриппа высока. Чаще всего болеют дети, у которых еще не выработан так называемый грунт иммунитета к вирусам гриппа и к вирусам, вызывающим множество других респираторных вирусных инфекций", - отмечают эксперты.

Среднетяжёлые и тяжёлые формы гриппа могут быть причиной серьёзных осложнений - пневмоний, абсцессов легких, миокардитов, энцефалитов, менингитов, поражений печени. При тяжёлой форме гриппа и осложнениях возможны случаи летального исхода.

В период эпидемиологического неблагополучия по гриппу и ОРВИ специалисты советуют воздержаться от пребывания в местах массового пребывания людей. Не пренебрегать масками. Избегать общения с людьми, у которых есть признаки заболевания ОРВИ: насморк, чихание, кашель, повышенная температура тела.

Не заниматься самолечением, вызвать врача.