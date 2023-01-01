Около двух тысяч тюменцев и гостей города посетили центр Мостуризма на Цветном бульваре

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 2 тыс. человек посетили мобильный туристско-информационный центр Мостуризма, который работал на Цветном бульваре в Тюмени с 27 декабря по 7 января.

Как рассказали корреспонденту информагентства "Тюменская линия" в Агентстве по туризму и продвижению Тюменской области, были разыграны 10 путевок в Москву, а также более 350 подарков от Visit Tyumen — это футболки, толстовки, шапки, шоперы, конфеты.

Посетители могли полистать календарь событий, посмотреть фильмы о столице на экранах в ТИЦ, записаться на экскурсии от цифрового сервиса RUSSPASS, узнать о московских туристических маршрутах.

В программу также были включены экскурсии с тюменскими купчихами, гулянья с казаками. 7 января у туристско-информационного центра остановился брендированный автобус популярного шоу "Повара на колесах". Столичные гости приготовили для тюменцев цыпленка с соусом карри и японским рисом, крабовый жульен с хрустящим греческим тестом и бобами Эдамамэ. Бренд-шеф туристической отрасли Тюменской области и шеф-повар тобольского ресторана "Поварня" Давид Хачатрян покорил горожан авторскими пельменями из щуки и судаком в ухе.

Инна Пахомова