В Тюмени на шоу "Повара на колесах" угощали авторским супом с пельменями из судака и щуки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени участниками популярного телевизионного шоу "Повара на колесах" на Цветном бульваре 7 января стали два повара из Москвы, а также бренд-шеф туристической отрасли Тюменской области и шеф-повар тобольского ресторана "Поварня" Давид Хачатрян.

Тюменец презентовал "Ухаевшие пельмени" из судака и щуки.

"Само название уже вызывает интерес, все хотят попробовать. Во-вторых, это блюдо готовят только в ресторане "Поварня" в Тобольске. Третья фишка – "Ухаевшие пельмени" в ресторане подают с опаленным хлебом. Его нужно крошить в суп. Получается запах дыма, создается впечатление, что ты ешь блюдо с костра. В целом это замечательный суп, который хочется есть и не останавливаться", – поделился Давид Хачатрян.

Тюменцы остались под впечатлением от авторских пельменей. "Здесь удивительным образом соединены два традиционных сибирских блюда: уха и пельмени. Это фишка! Берешь одну порцию и ешь сразу два блюда", – поделился Сергей.

Давид Хачатрян сказал, что сибирская кухня уникальная. Из малого количества продуктов народ придумал много разнообразных блюд. "В Сибири нет столько продуктов, сколько есть на Кавказе или в Средиземноморье. При этом сибирская кухня вкусная, сытная. В свое время из ничего придумали еду, которая на сегодняшний день в России является трендом. Только ради кухни следует приехать в Сибирь, в Тюменскую область", – добавил бренд-шеф туристической отрасли Тюменской области.

Угостили своими блюдами тюменцев и звездные шефы из Москвы. Андрей Жданов (ресторан "MODUS", Москва) предложил домашнего цыпленка с соусом карри и японским рисом. Федор Верин (ресторан "ЦДЛ", Москва) раздавал крабовый жульен с хрустящим греческим тестом и бобами Эдамамэ.

"Подумал, что жульен с камчатским крабом будет оригинален. Дополнил блюдо греческим тестом, которое называется "Волосы ангела". Оно тонкое, хрустящее. Бобы дали плотность, тоже необычный продукт", – рассказал Федор Верин.

По традиции тюменцы голосовали за понравившееся угощение "лайками" на магнитах. Больше всего таких карточек собралось в колонке Андрея Жданова.

Участники телепроекта не успели побывать в Тобольске, обещают сделать это в следующий раз. В Тюмени поварам понравился центр города. " Красиво, симпатично, нам нравится ", – сказали они.

С 15 до 17 часов на Цветном бульваре пройдут розыгрыши от Visit Tyumen, угощение иван-чаем и тюменскими конфетами от фабрики "Квартет". 6 января здесь разыграли последние путевки в Москву.

Инна Пахомова