Модульный клуб в с. Гусево Тюменского района откроют в январе 2023 года

| Фото: из Telegram-канала Светланы Ивановой | Фото: из Telegram-канала Светланы Ивановой

Модульный клуб откроется в селе Гусево Тюменского района в январе 2023 года. Как написала в своем Telegram-канале глава Тюменского района Светлана Иванова, строители уже сдали объект, мебель завезена, специалисты ведут наладку сценического оборудования.

"В новом клубе, место для которого выбирали всем селом, будут работать кружки вокала, хореографии, театрального мастерства, декоративно-прикладного творчества", – сказала она.

Также в ходе рабочей поездки в Гусево и Перевалово Светлана Иванова осмотрела четыре амбулатории, которые построили в районе в 2022 году. Просторные кабинеты Переваловской амбулатории, новая мебель и оборудование радуют специалистов и пациентов. Особенно жители довольны появлением дневного стационара.

Видео из Telegram-канала главы Тюменского района Светланы Ивановой