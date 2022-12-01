Уникальное пространство начнут создавать в центре Тюмени в 2023 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Три пространства в Тюмени – пустырь на Николая Федорова, сквер Школьный, и территорию на ул. Республики, 21 – благоустроят в 2023 году. Об этом сказал глава города Руслан Кухарук в эфире телеканала "Твоя Тюмень" 29 декабря.

Он отметил, что на территории у дома № 21 на ул. Республики, которая сейчас используется как парковка, создадут уникальное пространство. "Там мы нашли фундамент, оставшийся от старого строения. Уверен, что обновленное место понравится тюменцам. Хотим связать новый облик с историей этого пространства, чтобы можно было совершенно по-другому взглянуть на центральную часть города", – добавил Руслан Кухарук.

Преобразят и площадку на ул. Николая Федорова, которая сейчас представляет собой пустырь. Тюменцы просили обратить внимание на эту территорию.

Учащиеся гимназии № 16 и местные жители голосовали за благоустройство сквера Школьный. "Было много переживаний по поводу сохранения зеленых насаждений. Это было ключевым условием при разработке мастер-плана и проектной документации. Так и будет", – отметил Руслан Кухарук.

Тюменцы активно участвуют в вопросах благоустройства, вносят свои предложения про то, как преобразить территории.

"Несколько лет назад участие жителей в принятии вопросов благоустройства городской среды стало обязательным условием реализации проекта "Жилье и городская среда". В 2022 году около 35 тысяч тюменцев приняли участие в голосовании", – напомнил мэр Тюмени.

Инна Пахомова