Снятый в Тюмени выпуск шоу "Повара на колесах" показали на Первом канале

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Выпуск кулинарного трэвел-шоу "Повара на колесах", снятый в Тюмени, показали на Первом канале 25 декабря. Шефы представили местным жителям блюда с сибирским колоритом.

Столичный повар Антон Кочура приготовил бифштекс из оленины. Главной изюминкой стало добавление к мясу дегидрированного жареного лука, вяленой клюквы, копченой соли и небольшого количества устричного соуса.

Второй шеф Роман Палкин представил блюдо из стерляди с икорным соусом. Ингредиенты столичные гости покупали на местном рынке. Горожан угощали на площади 400-летия Тюмени. В качестве напитка им предложили ягодный чай с перетертой черемухой, калиной, клюквой, мятой.

"Мясо понравилось сильно. Чтобы приготовить его настолько нежным, нужно быть настоящим мастером", – прокомментировал один из тюменцев, попробовавших бифштекс. Другие признались, что впервые пробовали стерлядь с таким соусом, отметив необычный вкус. Третьи сказали, что эти блюда обязательно нужно приготовить на новогодний стол.

По традиции горожане, попробовавшие блюда шеф-поваров из Москвы, голосовали за лучшее с помощью стикеров. Блюда получили одинаковое число голосов. "Тюменцы на своем новогоднем столе хотят и мясо и рыбу. Выбирать что-то одно они отказались", – резюмировали ведущие. На свой брендированный автобус шефы приклеили стикер с гербом Тюмени. Антон Кочура и Роман Палкин намекнули, что в следующем выпуске покажут Тобольск.

Напомним, основные съемки проходили на площади 400-летия Тюмени 9 декабря. Именно там остановился фудтрак шефов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Также в выпуске показали город, рассказали о его достопримечательности. "Со второй половины XIX века Тюмень считалась важным центром торговли. Память о купечестве здесь хранят. Есть даже гиды, переодетые в купчих", – сказали ведущие. Антон Кочура и Роман Палкин погуляли мимо купеческих домов, узнали о значении орнаментов на наличниках, попробовали местную кухню. Не остались без внимания и горячие источники. Также гости побывали в Ялуторовске, где приняли участии в выпекании блина на метровой сковороде.

Вечер накануне кулинарного соревнования ведущие провели в ресторане #СибирьСибирь. Там гости попробовали традиционный якутский салат "Индигирка", беляши, десерт в виде мамонта. На кухне этого же заведения повара смогли сделать себе заготовки для своих блюд.

Инна Пахомова