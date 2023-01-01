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Автобусы будут развозить людей до поздней ночи на Крещение в Тюмени

Общество, 14:34 12 января 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Поздние рейсы общественного транспорта организуют на Крещение в Тюмени, сообщает информационный центр правительства региона.

От Строительного института ТИУ можно будет уехать в 22 часа 30 минут маршрутами №№ 2, 14, 30, 37, 54. Из Антипино от остановочного пункта "ул. Высотная" — в 23 часа 20 минут маршрутами №№ 47, 64.

Доехать до района оз. Липовое по Велижанскому тракту 18 и 19 января тюменцы смогут маршрутами №№ 120к, 129, 152к.

Подробная информация о работе пассажирского транспорта общего пользования — по телефону МКУ "Тюменьгортранс" 8-800-250-07-22, на сайте или в мобильном приложении "Тюменский транспорт".

Отметим, 18 и 19 января многоуровневая парковка на набережной Туры будет бесплатной.

Напомним, в Тюмени оборудуют три места для крещенских купаний. Это площадка на Туре в районе Свято-Троицкого монастыря, на оз. Липовое (Велижанский тракт, 15) и на Туре в районе детско-юношеской спортивной школы "Старт XXI век".

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# автобусы , Крещение , крещенские купания , общественный транспорт

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