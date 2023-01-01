В Тюмени обустроят три места для окунания в крещенскую воду

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Три места для окунания в крещенскую воду обустроят в Тюмени в 2023 году, сообщает администрация города.

Это площадка на Туре в районе Свято-Троицкого монастыря; на оз. Липовое (Велижанский тракт, 15); на Туре в районе детско-юношеской спортивной школы "Старт XXI век".

18 января в 11 часов 15 минут состоится крестный ход к иордани в районе Свято-Троицкого монастыря. После освящения воды начнутся крещенские купания, которые продлятся до полуночи. 19 января здесь можно будет окунуться с 10 часов до полуночи. На площадке установят шесть палаток и оборудуют четыре купели.

Подвоз питьевой воды автоцистернами обеспечат 18 января с 12 до 22 часов, 19 января – с 9 до 22 часов.

Купания на новой площадке клубного комплекса "Липовое" начнутся 18 января в 12 часов. Они продлятся до часа ночи. 19 января купание здесь пройдет с 9 часов до полуночи. На площадке установят три палатки и оборудуют три купели. 18 января с 12 до 22 часов и 19 января с 9 до 22 часов будет организован подвоз питьевой воды.

На площадке на реке Тура в районе спортшколы "Старт XXI век" все желающие смогут окунуться в крещенскую купель только 19 января с 8 часов до полуночи. На площадке оборудуют купель и установят две палатки. Подвоз питьевой воды – с 9 до 22 часов.

К работе площадок привлекут полицейских, сотрудников МЧС, казачьи и добровольные народные дружины. Станция скорой медицинской помощи организует дежурство медиков.

Для удобства горожан 18 и 19 января многоуровневая парковка на набережной реки Туры будет бесплатной.