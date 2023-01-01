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Каталог тюменских создателей пополнили новые категории

Общество, 09:57 13 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новые категории - музыка, мода и косметика - появились в каталоге тюменских создателей мультицентра "Контора пароходства".

Категория "Музыка" включает в себя сольных исполнителей и музыкальные группы. В первом подразделе числятся уже более 20 упоминаний местных певцов, во втором — более 30 коллективов.

Как сообщили в пресс-службе мультицентра "Контора пароходства", сейчас в каталоге числятся 194 человека. Художники, керамисты, дизайнеры, актеры театров развивают бренды и воплощают уникальные проекты в Тюмени.

Одно из главных направлений работы "Конторы пароходства" — поддержка локальных создателей. В каталог отбирают тех, кто реализует свои проекты в Тюмени. Это должна быть креативная досуговая активность, которая вносит вклад в экономику города.

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# коллективы , Контора пароходства

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