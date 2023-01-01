  • 13 января 202313.01.2023пятница
  • USD67,7775
    EUR72,7908
  • В Тюмени -12..-14 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

80 предприятий Тюменской области получили 100 % компенсацию первоначального взноса по лизингу в 2022 году

Экономика, 09:24 13 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

80 предприятий Тюменской области по итогам 2022 года получили 100 % компенсацию первоначального взноса по договору лизинга. Они смогли приобрести 233 единицы оборудования. Общая сумма поддержки составила более 300 млн рублей, сообщает региональный департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства.

Субсидирование затрат по лизингу оборудования — одна из действенных и востребованных у предпринимателей мер поддержки. В 2022 году с учётом перемен в экономике и потребностей бизнеса она была доработана.

"В Тюменской области в 2022 году было принято решение о компенсации первоначального взноса по лизингу оборудования в размере 100 процентов. В 2021 году сумма господдержки не могла превышать 50 процентов от стоимости первоначального взноса. Помимо сохранения самих предприятий в регионе удалось сохранить и создать новые рабочие места. Также данная форма поддержки повлияла на развитие конкурентоспособности, дала возможность заниматься разработкой и внедрением импортозамещающей продукции", - рассказал начальник управления департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области Валерий Ладнер.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# импортозамещение , инвестиции , компенсация , лизинг , субсидия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:15 13.01.2023В Тюменской области 223 жителя нашли работу за первые рабочие дни нового года
10:19 13.01.2023В Тюменской области более 2 млн 600 тысяч пассажиров воспользовались услугами автовокзалов в 2022 году
09:24 13.01.202380 предприятий Тюменской области получили 100 % компенсацию первоначального взноса по лизингу в 2022 году
20:38 12.01.2023Более 90 тысяч договоров подписано в УФО на догазификацию частных домов за два года