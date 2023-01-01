80 предприятий Тюменской области получили 100 % компенсацию первоначального взноса по лизингу в 2022 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

80 предприятий Тюменской области по итогам 2022 года получили 100 % компенсацию первоначального взноса по договору лизинга. Они смогли приобрести 233 единицы оборудования. Общая сумма поддержки составила более 300 млн рублей, сообщает региональный департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства.

Субсидирование затрат по лизингу оборудования — одна из действенных и востребованных у предпринимателей мер поддержки. В 2022 году с учётом перемен в экономике и потребностей бизнеса она была доработана.

"В Тюменской области в 2022 году было принято решение о компенсации первоначального взноса по лизингу оборудования в размере 100 процентов. В 2021 году сумма господдержки не могла превышать 50 процентов от стоимости первоначального взноса. Помимо сохранения самих предприятий в регионе удалось сохранить и создать новые рабочие места. Также данная форма поддержки повлияла на развитие конкурентоспособности, дала возможность заниматься разработкой и внедрением импортозамещающей продукции", - рассказал начальник управления департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области Валерий Ладнер.