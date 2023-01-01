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Песня тюменской группы Ada D'Arte попала в плейлисты Яндекс.Музыки

Общество, 13:32 13 января 2023

пресс-служба Ada D'Arte | Фото: пресс-служба Ada D'Arte

Трек "Расскажи" тюменской поп-группы Ada D'Arte, при создании которого авторы вдохновлялись картиной Винсента Ван Гога "Звездная ночь", попал в редакционные плейлисты Яндекс.Музыки и VK Музыки. Это удается лишь немногим региональным музыкантам, сообщает пресс-служба коллектива.

Необычная концепция коллектива заключается в сочетании живых инструментов с электронным звучанием и отсылках к шедеврам искусства. Фронтвумен коллектива Анна Гнусина сама пишет музыку и слова, дополняет свой вокал игрой на флейте. Среди успехов Ada D'Arte — выступления на крупнейшем в России фестивале Ural Music Night, “Таврида.Арт” и других.

"Наша новая песня — яркое, как падающая звезда, переживание о любви, поднимающейся в звездное небо. Мы очень рады, что редакторы Яндекс.Музыки и VK Музыки оценили трек и добавили его в важные плейлисты. Это поможет новой аудитории услышать и полюбить нашу музыку", — поделилась лидер Ada D'Arte Анна Гнусина.

Послушать композицию можно в группе Вконтакте и на всех цифровых площадках, таких как СберЗвук, Яндекс.Музыка, VK Музыка, Youtube Music, Spotify, AppleMusic.

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# группы , музыка

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