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Новые молоковозы в 2022 году поступили в 13 муниципалитетов Тюменской области

Общество, 18:05 16 января 2023

администрация Ишимского района | Фото: администрация Ишимского района

24 новых молоковоза поступили в 13 муниципальных районов Тюменской области в 2022 году. Новые автомобили помогают сохранить качество крестьянского молока на этапах его приемки и перевозки, обеспечить удобство сдатчикам и снизить затраты на обслуживание транспорта, сообщает департамент АПК Тюменской области.

Сейчас молоковозы работают в Абатском, Армизонском, Бердюжском, Вагайском, Ишимском, Омутинском, Сладковском, Сорокинском, Тюменском, Упоровском и Ялуторовском районах, а также в Голышмановском и Заводоуковском городских округах.

Обновление материально-технической базы кооперативов стало возможным благодаря дополнительным мерам региональной поддержки развития сельскохозяйственной потребкооперации.

Отметим, в 2022 году кооперативы Тюменской области заготовили 31,1 тыс. тонн молока. Через сеть потребительских кооперативов в регионе закупается до 90% от общего объема молока, которое сдается населением.

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# АПК , молоко

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