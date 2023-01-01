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Более 2,3 тыс. интернет-ссылок с незаконным контентом нашли тюменские волонтеры в 2022 году

Общество, 16:37 17 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 2 тыс. 300 ссылок с незаконным контентом в интернете нашли киберволонтеры Тюменской области в 2022 году. Все ссылки передают в подразделения Роскомнадзора и в правоохранительные органы, сообщает информационный центр регионального правительства.

Всего в регионе 970 киберволонтеров во всех муниципальных образованиях. Они участвуют в проекте "Киберпатруль", направленный на формирование безопасного интернет-пространства. Добровольцы ищут незаконный контент, организуют рейды по выявлению свободного доступа к вредоносной информации. В 2022 году они провели более 5 тыс. профилактических мероприятий на тему интернет-безопасности.

Добавим, более 500 школьников из 54 общеобразовательных учреждений Тюмени приняли участие в турнирах интеллектуальной игры "Кибер-трек" областного центра профилактики и реабилитации.

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# кибербезопасность , киберпатруль

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