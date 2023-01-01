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Кражу машины предотвратили росгвардейцы на парковке в Тюмени

Происшествия, 16:48 17 января 2023

пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Сотрудники Росгвардии предотвратили кражу машины с неохраняемой стоянки по ул. Пермякова в Тюмени.

Подозреваемого задержали и передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время патрулирования росгвардейцы получили сообщение о неизвестном мужчине , который ходит по парковке и ищет незапертое авто. Наряд выехал на место и застал подозреваемого на водительском сидении одной из припаркованных машин. В разговоре с сотрудниками Росгвардии злоумышленник признался, что владельцем транспортного средства не является.

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