Кражу машины предотвратили росгвардейцы на парковке в Тюмени

| Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Сотрудники Росгвардии предотвратили кражу машины с неохраняемой стоянки по ул. Пермякова в Тюмени.

Подозреваемого задержали и передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время патрулирования росгвардейцы получили сообщение о неизвестном мужчине , который ходит по парковке и ищет незапертое авто. Наряд выехал на место и застал подозреваемого на водительском сидении одной из припаркованных машин. В разговоре с сотрудниками Росгвардии злоумышленник признался, что владельцем транспортного средства не является.