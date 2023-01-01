Тюменские автоинспекторы ловят злостных нарушителей с помощью "Паутины"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

84 злостных нарушителя выявили с помощью программы розыска угнанных автомобилей и профилактики нарушений Правил дорожного движения "Паутина" в Тюменской области за 2022 год.

В частности, в систему "Паутина" попали 11 водителей, лишенных прав, двое – не имеющих водительских удостоверений. Были остановлены восемь машин с прекращенной регистрацией. Семеро автомобилистов ехали на машинах умерших людей. Остальные являлись злостными неплательщиками. Такие данные по итогам работы сотрудников Госавтоинспекции Тюменской области с "Паутиной" приводит начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областной ГИБДД Анжела Борисова.

Начальник управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области Андрей Миллер на пресс-конференции отметил, что Госавтоинспекция придает особое внимание работе с программой "Паутина". Она позволяет получать данные с камер по всей стране по запросу через номерной знак.

"Комплекс может предоставлять данные с любых камер независимо от производителя, места установки и функционала. Вся информация собирается в единой базе", – пояснил он.

Благодаря специальным алгоритмам система передает информацию нарядам ДПС о передвижении транспортных средств, не зарегистрированных в установленном порядке, с подложными регистрационными знаками, принадлежащих "лишенникам", злостным неплательщикам административных штрафов. Эта информация поступает автоинспекторам, как только нарушитель попадает в поле зрения камеры.

Также через "Паутину" ГИБДД контролирует организованные перевозки групп детей. Система показывает, сколько раз водители превышали скорость.

Отдельно Андрей Миллер остановился на злостных неплательщиках, попадающих в "Паутину". В пример он привел выявление 23-летнего автомобилиста, не имеющего водительского удостоверения. За полтора месяца, управляя ВАЗ-21053 с архивными номерами, он 116 раз нарушил правила дорожного движения: 80 раз превысил скорость, 20 раз проехал по автобусной линии, 15 раз выехал на стоп-линию и один раз проехал перекресток на красный сигнал светофора. Общая сумма штрафов составила 53 тыс. рублей. С помощью "Паутины" нарушителя установили и задержали. Водителя привлекли к административной ответственности. Выписаны постановления за все нарушения.

"Архивные госномера и автомобиль изъяты. Подобные вещи прозрачны и видны. Не надо думать, что можно повесить другой номер, нарушать, и камера не посчитает. Это вопрос времени. Современные методы контрольно-надзорной работы мы активно используем и это дает результат", – добавил начальник управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области Андрей Миллер.

Еще один 26-летний злостный нарушитель ездил на машине ВАЗ-21101, тоже с архивными номерами. Молодого человека лишили прав в 2014 году за пьяное вождение. За месяц злоумышленник нарушил правила более 140 раз. Общая сумма его штрафов превысила 50 тыс. рублей.

Программа помогает автоинспекторам ловить и молодежь, устраивающую неуместные шоу и челленджи на дороге. Так с помощью "Паутины" была найдена 26-летняя владелица иномарки, решившая эффектно появиться в кадре с подругами на белом Mercedes. 18 января девушке выписали два штрафа. В ГИБДД отмечают, что такие эксцессы на дороге никогда не остаются без внимания.

Инна Пахомова