Неделя молодежной науки в стиле TED-talks пройдет в Тюмени в марте

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Всероссийский научный форум с международным участием "Неделя молодежной науки-2023" пройдет в Тюменском медицинском университете 23-25 марта. Он посвящен 60-летию вуза.

По информации медуниверситета, участниками станут студенты, аспиранты, ординаторы, школьники и врачи в возрасте до 35 лет. Заявки и тезисы принимают до 13 февраля.

Торжественное открытие Недели молодежной науки в стиле TED-talks пройдет 23 марта. 24 марта состоятся конференции, конкурсы анатомического и ботанического рисунка, 25 марта - всероссийская олимпиада терапевтических наук, а также интеллектуальные игры и научные дебаты.

"Участие в конференциях в рамках форума – это возможность подвести итоги научной работы, выполненной в студенческих научных кружках, и получить обратную связь для развития и доработки исследований. Часто научная статья пишется на основе работы с пациентами и медицинскими организациями Тюмени, поэтому она привлекает внимание к обстановке в регионе. Кроме того, участники Недели молодежной науки формируют портфолио, которое пригодится при подаче документов на повышенную стипендию и переводе на бюджет. Также за публикации можно получить баллы для поступления в ординатуру", - рассказал председатель Центра студенческой и молодежной науки Тюменского медицинского университета Николай Трусов.

В 2022 году участие в Неделе молодежной науки приняли более 1 тыс. человек из регионов России и Беларуси.