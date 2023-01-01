Тюменские волонтеры могут помочь в проведении "Игр Будущего" в Казани

| Фото: сообщество "Добровольческое движение | Тюменская область" ВКонтакте | Фото: сообщество "Добровольческое движение | Тюменская область" ВКонтакте

Тюменские волонтерские центры могут войти в число 30 организаций, которые привлекут к проведению "Игр Будущего" в Казани в марте 2024 года.

Это соревнования по 16 инновационным дисциплинам, объединяющие классический спорт, киберспорт и технологии. Для проведения турнира организаторы планируют привлечь 1,5 волонтеров, в число которых могут войти и тюменцы. Добровольцы будут помогать по 18-ти функциональным направлениям.

Отбор уже стартовал и пройдет в три этапа. До 31 января на сайте конкурса принимаются заявки от желающих. До 10 февраля эксперты проведут оценку заявок и затем подведут итоги, сообщили в координационном ресурсном центре поддержки добровольческого движения Тюменской области.

Принять участие в конкурсном отборе волонетрских организаций могут вузы, государственные учреждения, НКО всех форм собственности, которые занимаются развитием добровольчества. Кроме участия в крупном международном проекте победители смогут реализовать молодежную политику, развить добровольчество в своем регионе, а также получат информационную и иную поддержку от организаторов конкурса.