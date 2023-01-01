В Тюмени определили подрядчика на строительство надземного перехода в районе ЖК "Колумб"

| Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Контракт с подрядчиком на строительство надземного пешеходного перехода в Тюмени в районе ЖК "Колумб" планируется заключить 30 января. Об этом рассказал директор управления автомобильных дорог Тюменской области Андрей Ковалев.

По его словам, подрядчик был отобран по результатам торгов. Завершить работы планируется до конца 2023 года. Строительство находится на контроле губернатора Александра Моора. Напомним, что глава региона обещал максимально ускорить возведение объекта в ходе прямой линии с жителями.

| Фото: ГУС ТО | Фото: ГУС ТО

Отметим, что в настоящее время в регионе проектные и предпроектные работы ведутся по 15 объектам транспортной инфраструктуры. В их числе - Южный обход, участок ул. Мельникайте с выходом на Червишевский тракт, развязка "Тюмень-Арена" и другие.