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Надземный переход в районе ЖК "Колумб" в Тюмени построят в 2023 году

Общество, 14:52 17 ноября 2022

"Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Проект надземного пешеходного перехода в районе жилого комплекса "Колумб" в Тюмени пройдет экспертизу уже в 2022 году.

Об этом рассказал начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов 17 ноября.

По его словам, возведение объекта на объездной дороге в районе Московского тракта должно стартовать уже в начале 2023 года.

"Мы эту ситуацию знаем и регулярно встречаемся с местными жителями", - отметил Павел Перевалов.

Николай Ступников

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# Павел Перевалов , пешеходный переход , строительство дорог

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