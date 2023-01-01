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Тюменцев приглашают в "Мастерскую новых медиа 2.0"

Общество, 09:04 24 января 2023

мультицентр «Моя территория» Тобольск | Фото: мультицентр «Моя территория» Тобольск

Открыт набор на медиаинтенсив "Мастерская новых медиа 2.0" для Уральского федерального округа, который пройдет в Тюмени с 17 по 19 февраля. Заявку могут подать медиа- и PR-специалисты, сообщают организаторы.

На мастер-классах эксперты обсудят с участниками тренды и вызовы новых медиа, а также создадут медиапроекты для решения информационных задач округа.

Важным условием прохождения на программу является рекомендация, которую можно получить от выпускника "Мастерской новых медиа" или от региональных органов власти и медиакомпаний. Один выпускник может дать не более двух рекомендаций.

Регистрация открыта до 30 января включительно.

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# медиашкола , обучение

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