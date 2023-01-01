Новогоднее оформление на улицах ЦАО Тюмени демонтируют к 1 февраля

Новогоднее оформление на улицах Центрального административного округа Тюмени демонтируют до 1 февраля. Об этом ИА "Тюменская линия" сообщили в комитете по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации города.

"Ледовый городок уберут в феврале — в зависимости от погодных условий", — отметили там.

Напомним, в этом зимнем сезоне на площадках ЦАО Тюмени традиционно разместили семь живых елей, ледовый городок открыт на площади 400-летия Тюмени.

Вера Коршунова