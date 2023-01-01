  • 23 января 202323.01.2023понедельник
  • USD68,6656
    EUR74,3434
  • В Тюмени -8..-10 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Новогоднее оформление на улицах ЦАО Тюмени демонтируют к 1 февраля

Общество, 16:19 23 января 2023

Новогоднее оформление на улицах Центрального административного округа Тюмени демонтируют до 1 февраля. Об этом ИА "Тюменская линия" сообщили в комитете по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации города.

"Ледовый городок уберут в феврале — в зависимости от погодных условий", — отметили там.

Напомним, в этом зимнем сезоне на площадках ЦАО Тюмени традиционно разместили семь живых елей, ледовый городок открыт на площади 400-летия Тюмени.

Вера Коршунова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# новогоднее оформление , ЦАО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:04 23.01.2023Более 80 социально значимых услуг в Тюменской области переведены в электронный вид
16:31 23.01.2023Более 250 школьников Тюменской области побывали на Дне открытых дверей в аграрном университете
16:19 23.01.2023Новогоднее оформление на улицах ЦАО Тюмени демонтируют к 1 февраля
15:46 23.01.2023Собранные у тюменцев новогодние ели передали зоопарку