Новогоднее оформление на улицах Тюмени появится до 1 декабря

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новогоднее оформление появится на улицах Тюмени до 1 декабря. Управы уже законтрактовались, о чем свидетельствуют данные на сайте госзакупок.

В Восточном округе на праздничное оформление скверов, дворов и улиц готовы потратить 3,8 млн рублей. В контракт включили монтаж пяти живых елей и такого же количества искусственных. Кроме привычных светодиодных уличных украшений в округе поставят "Хрустальный фонтан".

Больше всего елей установят в Калининском округе – 16. На монтаж и демонтаж живых хвойных деревьев потратят 649 тыс. рублей. Цена в ходе электронного аукциона была снижена практически в половину – начальная сумма контракта составляла чуть более 1 млн рублей.

Традиционно семь живых елей украсят площадки Центрального округа, на это потратят чуть более 200 тыс. рублей. Еще в 133 тыс. рублей обойдется электроснабжение световых уличных украшений.

Самый экологичный подход продемонстрировали в управе Ленинского округа – подрядчик смонтирует восемь искусственных елей. На их установку и разборку направят 169 тыс. рублей. Еще 307,6 тыс. рублей - на выполнение работ по новогоднему оформлению улиц округа.

Отметим, прежде, чем приступить к монтажу новогодних украшений, подрядчики управ должны проверить работоспособность оборудования и наладить его. Разобрать атрибутику они должны в конце января.

Оксана Корнеенкова