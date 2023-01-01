Больше 1 тыс. занятий для самых маленьких пловцов впервые проведут в Ишиме

| Фото: АНО ДОДиВ "Счастливое будущее" ВКонтакте | Фото: АНО ДОДиВ "Счастливое будущее" ВКонтакте

80 малышей от двух до восьми лет, в том числе с ОВЗ и из многодетных и малообеспеченных семей, примут участие в инклюзивном проекте "Плывем за медалью!", который получил поддержку Фонда президентских грантов по итогам первого конкурса 2023 года. Сумма гранта составила 1 млн 432 тыс. рублей.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал директор некоммерческой организации дополнительного образования детей и взрослых "Счастливое будущее" Алексей Поливаев.

По его словам, запланировано больше 1 тыс. занятий с детьми, которые проведут два специально обученных тренера. Один из них – супруга Алексея – Ирина Поливаева. Для нее проект имеет и важное практическое значение – по этой теме она начала писать диссертацию.

Это не первый проект семьи, который получил грантовую поддержку. Ранее авторы защитили и реализовали программы по гидрореабилитации детей с ОВЗ и грудничковому плаванию.

"Отличие нового проекта от предыдущих заложено уже в самом его названии. Акцент будет сделан на спортивную подготовку детей. Если раньше мы проводили с грудничками оздоровительные занятия, то сейчас будем нацеливать участников на тренировки, соревнования и победы", - пояснил организатор.

Алексей Поливаев рассказал, что итогом проекта станет проведение смотра-конкурса и соревнования. Он отметил, что обучение детей спортивному плаванию принято начинать с двух с половиной лет, но в Ишиме подобной практики еще не было.

Занятия будут проходить в малом бассейне Ишимского спортивно-оздоровительного комплекса. За время проекта организаторы планируют обучить малышей плаванию, ориентировать их на поступление в спортшколу и передать тренерам большого бассейна. Одним из показателей успешной реализации проекта станет выполнение показателя в 20 % по количеству детей, продолживших занятия плаванием в спортивных секциях. Запрос на маленьких подготовленных пловцов от спортивной школы уже есть.

По словам Поливаева, в рамках проекта пройдут несколько ознакомительных и мотивационных мастер-классов, на которые для общения с детьми будут приглашены действующие спортсмены-пловцы.

"Предусмотрено проведение 15 занятий на каждого ребенка, потому что в этом проекте делаем упор не на охват детей, а на качество обучения", - подчеркнул директор.

Он напомнил, что прием заявок на участие стартует 1 февраля, занятия начнутся 1 марта. Смотр-конкурс пройдет в первой половине лета 2023 года, а соревнования – во второй.

Инна Кондрашкина