Занятия по гидрореабилитации детей с ОВЗ и грудничковому плаванию пройдут в Ишиме

| Фото: АНО "Счастливое будущее" | Фото: АНО "Счастливое будущее"

Инструкторов по плаванию и лечебной физкультуре, родителей малышей и детей с ОВЗ приглашают на семинар и тренинг, которые состоятся 15 и 16 октября в оздоровительном центре "Аква Хеппи Беби" в Ишиме. Занятия проведут в рамках реализации проекта "Плавали - знаем! И умеем!" на средства президентского гранта.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил директор некоммерческой организации дополнительного образования детей и взрослых "Счастливое будущее" Алексей Поливаев.

Он пояснил, что на семинаре разберут вопросы нейростимуляции в гидрореабилитации. Специалистам и родителям особых детей расскажут, как работать с малышами с ограниченными возможностями здоровья: ДЦП, аутизмом, нарушениями опорно-двигательного аппарата.

"На семинаре представим видеоматериалы, собственные наработки и программы, которые успешно применяем на практике", - сказал Поливаев.

Субботний тренинг пройдет с демонстрацией занятий грудничков. Инструктор Ирина Поливаева покажет мамам, у которых дети до двух лет, как организовать самостоятельные занятия в домашней ванне правильно и безопасно.

По словам организаторов, на сегодняшний день поступило 15 заявок, принять центр сможет около 30 участников. Из-за ограниченного количества мест на семинар и тренинг обязательно предварительно записаться по телефону 8-963-452-39-13.

Алексей Поливаев рассказал, что скоро в центре установят второй бассейн круглой формы до четырех метров в диаметре. Это будет сделано уже на средства гранта губернатора региона в размере 496 тыс. рублей. Участниками нового проекта станут малыши до трех лет.

Инна Кондрашкина