Тюменский областной совет ВОИР создает сеть первичных отделений организации

| Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО

Сеть первичных отделений региональной организации Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов начали создавать в Тюменской области. Об этом сообщают в Альянсе СО НКО. Первое отделение появилось на базе ООО "Умные системы контроля".

8 октября 2021 года координатор программы "Социальная технологическая инициатива", председатель совета тюменского ВОИР Михаил Мельцер провел встречу с директором IT-компании "Умные системы контроля" Владимиром Пантелеевым и его командой инженеров и разработчиков. Вместе они обсудили перспективы создания в регионе базы для качественных технологических скачков и роли прогресса в реализации стратегически важных социальных проектов. По итогам встречи было принято решение о начале создания сети первичных отделений ВОИР в Тюменской области.

Компания "Умные системы контроля" с 2013 года занимается продажей, установкой, обслуживанием и диспетчеризацией систем спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS, современных систем видеоконтроля в режиме online, умных систем ЖКХ, установкой устройств ограничения скорости и переоборудованием техники под перевозку опасных грузов, а также установкой, активацией, калибровкой тахографов и изготовлением карт для тахографов в Тюмени, Заводоуковске, Ялуторовске, Тобольске и других населенных пунктах региона. В 2021 году компания приняло активное участие в проведении конкурса творческих работ #НеМагия, направленного на поддержку развития и популяризацию инновационных технологий.