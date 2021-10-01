В Тюменской области создана организация многодетных матерей "Юнона"

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Общественная организация многодетных матерей "Юнона" создана в Тюменской области. Цели и задачи новой организации были определены на первом форуме многодетных матерей, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

"Юнона" будет заниматься популяризацией традиционных семейных ценностей, обменом опытом и решением проблем, волнующих многодетные семьи.

"Мы получили возможность изменять не только мир многодетных к лучшему, но и отношение общества к семьям с большим количеством детей, к самому рождению малышей. Мы вместе и это все меняет", - считает руководитель "Юноны" Ольга Кийко.

Отметим, что в настоящее время в Тюменской области проживают почти 30 тыс. многодетных семей, в них воспитываются более 100 тыс. детей.