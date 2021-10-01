  • 12 октября 202112.10.2021вторник
  • USD71,6373
    EUR82,9273
  • В Тюмени 3..5 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области создана организация многодетных матерей "Юнона"

Общество, 17:46 11 октября 2021

ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Общественная организация многодетных матерей "Юнона" создана в Тюменской области. Цели и задачи новой организации были определены на первом форуме многодетных матерей, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

"Юнона" будет заниматься популяризацией традиционных семейных ценностей, обменом опытом и решением проблем, волнующих многодетные семьи.

"Мы получили возможность изменять не только мир многодетных к лучшему, но и отношение общества к семьям с большим количеством детей, к самому рождению малышей. Мы вместе и это все меняет", - считает руководитель "Юноны" Ольга Кийко.

Отметим, что в настоящее время в Тюменской области проживают почти 30 тыс. многодетных семей, в них воспитываются более 100 тыс. детей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# многодетная семья

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:29 11.10.2021Тюменская область лидирует в УФО по темпам вакцинации от COVID-19
18:22 11.10.2021Тюменским садоводам станет проще провести электричество на свои участки
18:09 11.10.2021Фестиваль креативных индустрий по восьми направлениям пройдет в Тюмени 18 октября
17:57 11.10.202112 октября - события дня