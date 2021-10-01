В Тюмени отбирают 20 лучших проектов молодежи для публикации в сборнике

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Лучшие социальные проекты, реализуемые на территории Тюмени для молодежи, объединят в сборник. В него войдут двадцать наиболее значимых инициатив 2021 года, рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" руководитель ресурсного центра для общественников и НКО центра внешкольной работы "Дзержинец" Юлия Стафеева.

"Направления социальных проектов могут быть любыми, главное, чтобы они реализовывались молодыми людьми или для молодых людей. Чаще всего на конкурс подают проекты, в рамках которых проводятся добровольческие акции и фестивали, обучающие и спортивные мероприятия, создаются городские креативные пространства. С их помощью решаются проблемы различных целевых аудиторий — людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, детей и подростков, находящихся в социально опасном положении, одиноких пожилых людей. Много и природоохранных проектов, в том числе зооволонтерских", — отметила Юлия Стафеева.

Публикация в сборнике — это возможность привлечь дополнительную целевую аудиторию, в частности волонтеров, которые смогут присоединиться к успешным тюменским социальным практикам.

Сообщить о своем проекте для публикации в сборнике можно до 25 октября 2021 г., заполнив анкету по ссылке и выслав на электронную почту 89048878272@mail.ru логотип организации, логотип проекта и пять качественных фотографий, отражающих деятельность в рамках проекта. Отбирать лучшие инициативы для сборника будут специалисты по работе с молодежью и представители некоммерческих организаций.

Презентация сборника состоится на форуме тюменской молодежи "Мост".

Влада Нерадовская