Нужно научить детей не бояться говорить о травле, уверен тюменский общественник

| Фото: каждыйважен.рф | Фото: каждыйважен.рф

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Советники директора по воспитательной работе - это как раз те люди, которые должны вызывать в детях доверие, чтобы ученики рассказывали им о своих проблемах. Такое мнение выразил директор Центра семейных и молодежных инициатив "База героев" Николай Петренко, который вместе с руководителем Союза отцов Тюменской области, лидером программы патриотического воспитания "Достойный выбор" Максимом Шереметьевым и при поддержке регионального отделения Российского движения школьников и областного комитета по делам национальностей этой осенью начнет реализовывать проект по повышению квалификации педагогов в вопросах антибуллинга.

Для этой цели они пригласят в Тюмень специалистов Центра толерантности Еврейского музея, отвечающих за комплексную программу "Каждый важен". Ее цель - профилактика травли в школе. Программа рассматривает школьную травлю как системную дисфункцию группы, не ограничиваясь плоскостью взаимоотношений агрессора и жертвы. Главный фокус – это свидетели, то есть большинство детей в классе, позиция которых и позволяет существовать травле. Опираясь на синтез международного опыта и российских реалий, программа позволяет создать в классе систему ценностей, норм и правил, нетерпимых к проявлениям буллинга и любых форм насилия, уверены ее авторы. Всего разработано три модуля, для педагогов, школьников и родителей, на первом этапе тюменские общественники уделят особое внимание именно повышению квалификации педагогов "Каждый важен: интерактивные методы профилактики травли в школе".

Эта проверенная система подготовки получила положительную экспертную оценку Российской академии образования и департамента образования Москвы.

"Травля в школе, и не только в школе, всегда существовала, существует и, к сожалению, существовать будет. Школа для нас - приоритетное направление, у меня у самого старший сын в этом году пошел в первый класс и мне важно, чтобы но учился в социально благополучной среде. Есть данные, которые приводит детский омбудсмен Анна Кузнецова, что по результатам опроса более 50 процентов учеников в школе подвергаются травле, при этом около 40 процентов детей боятся рассказать о буллинге родителям и учителям. Проект, который мы хотим реализовать, поможет это исправить", - уверен Николай Петренко.

Он напомнил, что в буллинге есть три роли - агрессор, жертва и свидетель, и в первую очередь важно поработать именно со свидетелями, чтобы эти ребята могли рассказать взрослым, что происходит у них на уроках, переменах и кружках, вне класса, а затем научились противодействовать агрессору. Жертва один на один с обидчиком не сможет за себя постоять, но если подключится свидетель - агрессора и травлю можно пресечь на корню.

В воспитательном процессе в школе важно использовать методики работы с травлей, пояснил Николай Петренко. Как только мы научим детей не бояться - это уже даст толчок к изменению ситуации в лучшую сторону. Тюменская область вошла в десятку пилотных регионов, где в школах внедрена новая должность - советник директора по воспитательной работе. Предотвращение травли в школе - это один из показателей, по которому будет по итогам оцениваться эффективность этих сотрудников. Общественник уверен, что вместе с экспертами Центра толерантности и тюменскими педагогами они сработают эффективно и к концу учебного года покажут определенные результаты, а дальше начнут расширять программу на весь регион.

Дарья Казакова