В Тюмени 50 советников директоров школ по воспитанию пройдут курсы антибуллинга

| Фото: Тюменского регионального отделения «Российского движения школьников» | Фото: Тюменского регионального отделения «Российского движения школьников»

Препятствовать травле в школах научат советников директоров школ по воспитанию тюменские общественники вместе с московскими коллегами. Занятия по повышению квалификации для 50 педагогов города осенью проведут специалисты Центра толерантности Еврейского музея — уникального проекта, не имеющего аналогов в России.

Инициатором проведения такого мероприятия в Тюмени стал руководитель Союза отцов Тюменской области, лидер программы патриотического воспитания "Достойный выбор" Максим Шереметьев, его поддержало региональное отделение Российского движения школьников и областной комитет по делам национальностей.

"С этой проблемой сталкивается в той или иной степени практически каждый человек в жизни и если не знать, как противодействовать, то результат может быть плачевным. Изучив ситуации буллинга в школах, наша команда решила взяться за работу и создать программу, которая позволит как обратить внимание на эту проблему, так и не допускать травли в школах", - поделился общественник. Помимо трехдневного семинара для педагогов на базе "Конторы пароходства" в рамках проекта планируется создать серию видео, которые привлекут внимание и позволят создать нетерпимость к проявлениям травли в школьных коллективах.

По итогам обучения каждый преподаватель получит свидетельство о повышении квалификации. Помимо внедрения апробированных московскими экспертами методик от учителей будут ждать собственных предложений и идей. После тюменского этапа с антибуллинговыми тренингами намерены выйти и на всю область - ориентировочно займутся этим уже в следующем году.

"Травля есть везде, не только в школах, но и в коллективах, и в армии. Конфликты возникают не только между школьниками, но и между школьником и учителем, между коллективом и учителем, когда педагог становится объектом буллинга - и такое, к сожалению, бывает. Работы впереди много. Со мной связались уже много людей, пишут педагоги, готовые подключиться, творческие люди, которые хотят приложить руку к созданию сценариев для социальной рекламы. Часто пишут родители, которые проходили через буллинг сами или жертвами становились их дети, часть таких людей хотят делиться опытом того, как они успешно вышли из опасной ситуации. Я рад, что проект уже сейчас получил такой широкий отклик. Думаю, каждый родитель хочет, чтобы его ребенок рос счастливым, и мы способны сделать это вместе", - поделился эмоциями Максим Шереметьев.

Напомним, с сентября 2021 года за российскими школами на законодательном уровне закреплена воспитательная функция. За это активно выступала уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова, в 2020 года проект поправок в закон об образовании подписал Владимир Путин. Само воспитание – это деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения, формирование чувства патриотизма, говорится в документе. Новый подход к школьной учебе может решить и такую острую проблему, как буллинг, уверены авторы.

Дарья Казакова