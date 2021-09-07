Тюменцы поздравят с Днем танкиста земляков, служащих в военных частях УФО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Наладить системное взаимодействие с воинскими частями Челябинской и Свердловской областей, где проходят службу многие тюменские призывники, намерены в центре патриотического воспитания "Достойный выбор". Об этом рассказал директор центра Максим Шереметьев.

Совместно с Федерацией армейского рукопашного боя Тюменской области и центром "Град" общественники возрождают проект "Тепло родного дома". В преддверии Дня танкиста 10 сентября они отправятся в танковые подразделения Челябинской области и поздравят с праздником военнослужащих-земляков.

Максим Шереметьев пояснил, что проект "Тепло родного дома" в допандемийные времена активно развивал руководитель "Града" и региональной федерации армейского рукопашного боя Эдвард Гиносян. Он ездил по воинским частям, держал связь с призывниками из Тюменской области, привозил им подарки, тюменскую прессу, приезжал на присягу, налаживал коммуникации, если возникали проблемные вопросы - помогал их урегулировать как медиатор. Эту замечательную инициативу надо продолжать, уверен общественник.

Также в планах - снять новые сюжеты для Ютуб-канала с советами для призывников от действующих военнослужащих ВС РФ.

"Наша задача - налаживать отношения с субъектами Уральского федерального округа, чтобы затем запускать межрегиональные проекты, которые помогут в том числе готовиться к армии, улучшать адаптацию и поддерживать хороший психологический фон у наших военнослужащих. Важно, чтобы они знали, что мы про них помним и готовы помогать", - подчеркнул Шереметьев.

Дарья Казакова