Финансовой грамотности обучат более 600 тюменских подростков и студентов колледжей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 600 тюменских старшеклассников и студентов колледжей станут участниками просветительского проекта "Молодежная финансовая инициатива", который вновь реализуют этой осенью. Об этом сообщает пресс-служба регионального Альянса СО НКО.

Напомним, что эта образовательная программа проводится тюменским региональным отделением общероссийской общественной организации "Союз защиты прав потребителей финансовых услуг" при поддержке администрации Тюмени с 2015 года.

Ее цель – обучить молодых людей от 14 до 22 лет основам финансовой и потребительской грамотности. Проект проходит в формате чемпионата по финансовой грамотности, совмещенного с лекционными и семинарскими занятиями. За основу геймификации процесса взята популярная обучающая финансовая игра "Денежный поток". При этом участники могут сразу применить знания, полученные ими на лекциях и практикумах, в процессе игр.

С момента старта "Молодежной финансовой инициативы" проведено уже два городских и два областных чемпионата, которые охватили все города юга региона, а также Казанский район Тюменской области. Их участниками стали более 3 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. В 2020 году партнером реализации программы стала одна из ведущих финансовых экспертов, сооснователь проекта Finliberty Светлана Самойлова. Она провела 12 лекций, где поделилась с подростками знаниями и опытом в сфере ведения личного и семейного бюджета, анализа структуры доходов и расходов, а также познакомила с навыками эффективного использования популярных финансовых инструментов. Всего обучение финансовой грамотности прошли 360 молодых тюменцев.

Подробнее о новом сезоне проекта все желающие смогут узнать на пресс-конференции 9 сентября на базе пространства коллективной работы "Точка кипения – Тюмень". Начало мероприятия в 15 часов. К участию приглашаются представители СМИ, образовательных учреждений и все заинтересованные граждане. Желающие принять участие могут прислать заявку на электронную почту проекта: politreyd@bk.ru. Любые вопросы можно уточнить по телефону: 8 (3452) 38-18-14.