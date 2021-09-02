В Тюмени начался прием заявок на участие в креативной лаборатории M'uzLab

| Фото: из сообщества "Космос | Молодежный театральный центр" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Космос | Молодежный театральный центр" во ВКонтакте (архив)

Открылся прием заявок на участие в музыкальной проектной креативной лаборатории M'uzLab, которая пройдет в Тюмени с 8 по 10 октября, сообщают организаторы.

Проект соберет на площадке музыкантов-авторов со всей страны и ближнего зарубежья. Принять участие в лаборатории могут молодые музыканты, аранжировщики, инструменталисты от 16 лет, звукорежиссеры, музыкальные менеджеры.

Лаборатория состоится в третий раз. Организаторы отберут 30 музыкантов, которых распределят в команды. В процессе M'uzLab участники создадут песни, запишут их в студии под руководством федеральных экспертов. Также их ждут лекции экспертов в направлениях звукорежиссура, аранжировка, стратегия продвижения музыкального материала и визуальная концепция.

Одним из экспертов M'uzLab-2021 станет звукорежиссер группы Therr Maitz Илья Лукашев. В его активе работа с такими известными артистами как "Мумий Тролль", Баста, "Елка", Noize MC, Therr Maitz, Полина Гагарина, Guru Groove Foundation и многими другими. Также в качестве эксперта приглашена основатель digital-агентства и закрытого клуба SoldoutMafia Катерина Павлова. Среди ее клиентов группы Brainstorm, Аффинаж, Iowa, Bahroma, Tesla Boy, Therr Maitz, АлоеВера, SunSay и другие.

Прием заявок продлится по 20 сентября.

Напомним, на реализацию проекта по итогам второй волны грантового конкурса "Цех" выделили 250 тыс. рублей.