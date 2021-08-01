На реализацию музыкальной лаборатории в Тюмени выделили 250 тыс. рублей

| Фото: из сообщества МТЦ "Космос" во ВКонтакте | Фото: из сообщества МТЦ "Космос" во ВКонтакте

250 тыс. рублей выделили на реализацию музыкальной проектной креативной лаборатории M'uzLab, которая пройдет в Тюмени в начале октября. Средства авторы проекта получили по итогам второй волны грантового конкурса "Цех".

Проект направлен на развитие молодых музыкантов, которые создают авторский материал и ищут свою аудиторию слушателей. "В глобальном смысле мероприятия лаборатории направлены на развитие музыкальной индустрии всей Тюменской области. Цель — популяризировать музыкальное сообщества региона", — поделился руководитель проекта Александр Кометов.

Организаторы хотят найти новых представителей музыкального сообщества в регионе, наладить контакт с музыкантами из других городов России, презентовать местных авторов музыки и песен организаторам российских фестивалей, критикам и другим представителям музыкальной индустрии.

"В основном все средства будут направлены на то, чтобы привести на лабораторию крутых экспертов, топовых звукорежиссеров и музыкантов. Планируем собрать не менее 100 заявок, минимум 50 из них — от местных музыкантов. Отбор будем проводить вместе с экспертами, объявим 30 участников лаборатории", — заключил Александр Кометов.

Инна Пахомова