В лесопарке Гагарина появятся археологическая, орнитологическая и ботаническая тропы

| Фото: Тюменское областное общественное детское движение «ЧИР» | Фото: Тюменское областное общественное детское движение «ЧИР»

Первый экологический образовательный маршрут запустят в Тюмени в лесопарке им. Юрия Гагарина 3 сентября в 14 часов. Об этом сообщают в областном общественном детском движении "ЧИР".

Именно специалисты этого движения разработали для прогулок тюменцев три экологических тропы: археологическую, орнитологическую, ботаническую. На открытии экскурсоводы расскажут об истории парка, его обитателях и поделятся интересными фактами о нем. В дальнейшем посетить каждую из троп жители и гости города смогут самостоятельно в любое удобное для них время.

Для прохождения маршрутов разработана интерактивная онлайн-карта, которая позволит пройти все ключевые точки и не заблудиться. Нужно будет лишь отсканировать QR-код на стартовом баннере.

Активисты "ЧИР" отметили, что на территории лесопарка, являющегося памятником природы, произрастает около 200 видов высших растений и обитает более 70 видов птиц. Здесь находится археологический памятник "Мысовские курганы" железной и бронзовой эпох.

Маршрут по лесопарку им. Гагарина является составной частью проекта "Интерпарк". В него также войдут экскурсии по озеру Цимлянскому и Гилевской роще.

Дарья Казакова