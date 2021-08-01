Стендапер Руслан Мухтаров на фестивале в Тюмени даст мастер-класс

с личного аккаунта Руслана Мухтарова с Instagram с личного аккаунта Руслана Мухтарова с Instagram

Фестиваль "Комик V деревне" проведут в новом формате в Тюмени в октябре. При реализации используют средства гранта, полученные по итогам второй волны конкурса "Цех" — 92 тыс. рублей.

"Проект реализуем с 2018 года. В 2021 году он пройдет в новом формате. Ранее это был тур по селам. В населенные пункты привозили комиков, которые выступали перед местными жителями. Победа в конкурсе "Цех" - это новый этап. Фестиваль развернется на площадке МТЦ "Космос" в Тюмени. На него пригласим горожан и привезем сельскую молодежь. Через юмор донесем до молодежи позитивные тренды", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" автор идеи, председатель регионального отделения Российского союза сельской молодежи Федор Маслов.

Выделенная по итогам грантового конкурса "Цех" сумма пойдет на оплату услуг комиков, хедлайнера и информационное сопровождение проекта. Отметим, фишка фестиваля — выступление комика, участвовавшего в проектах телеканала ТНТ, Руслана Мухтарова. Гость из Москвы даст мастер-классы.

Инна Пахомова