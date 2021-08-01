Исследование покажет, насколько финансово здоровы жители Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обсудить итоги второго мониторинга финансового здоровья жителей юга Тюменской области можно будет с региональными экспертами. Результаты онлайн-исследования представят 25 августа в 15 часов в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени.

Целью мониторинга было получить объективные данные о финансовом состоянии жителей Тюменской области, их финансовых компетенциях, динамике доверия к финансовым институтам, эффективных формах работы по повышению финансовой грамотности.

В онлайн-анкетировании, которое прошло с 8 июня по 8 августа 2021 года, приняли участие 3 тыс. 311 человек из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска и Ишима и других населенных пунктов Тюменской области. Результаты исследования направят в профильные органы власти региона для создания программы по повышению уровня финансовой грамотности населения, сообщает Альянс социально-ориентированных НКО Тюменской области.

Организатором мониторинга второй год выступало Тюменское региональное отделение общероссийской общественной организации потребителей "Союз защиты прав потребителей финансовых услуг".

Для участия в мероприятии 25 августа необходимо прислать заявку на электронную почту проекта: politreyd@bk.ru, уточнить информацию можно по телефону: 8(3452) 38-18-14.