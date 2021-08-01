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Участники проекта "Бабушкин workout" ищут добровольцев

Общество, 15:14 24 августа 2021

благотворительный фонд "Старшее поколение" | Фото: благотворительный фонд "Старшее поколение"

Участники проекта "Бабушкин workout" ищут новых активных добровольцев, сообщает фонд "Старшее поколение".

Будущие спорт-инструкторы провели спецрейд, в ходе которого раздавали тюменцам старшего возраста листовки, приглашая их в ряды активистов.

Отметим, недавно серебряные активисты приступили к постижению практик восточных единоборств. Присоединиться к ним может любой желающий. Помимо экзотических практик борьбы участников ждут такие направления как сайклинг, йога, гимнастика, уличные занятия с использованием турников, тренажеров, кangoo jumps.

Активисты пройдут специальную подготовку от профессиональных наставников. Освоенные знания добровольцы 55+ будут распространять среди тюменцев разных возрастов. В скверах и парках, дворах и на улицах города они проведут множество разнообразных еженедельных разминок и тренировок.

Напомним, ранее проект "Бабушкин Workout" перешел на новый уровень, став победителем конкурса "Спорт для всех", организованного благотворительным фондом Владимира Потанина.

Вступить в ряды спортинструкторов 55+ и получить более подробную информацию можно по телефону: 30-39-59.

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# пожилые люди , спорт

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