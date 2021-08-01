Проект "Снять за 72 часа" усиливает туристическую привлекательность Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проект "Снять за 72 часа", который стартовал в Тюмени 21 августа, дает возможность режиссерам, продюсерам и актерам создать свой полноценный фильм, а также усиливает туристическую привлекательность города.

Об этом рассказала заместитель директора центра развития региональных медиа и кино " Медиаполис", программный директор проекта Анастасия Малахова.

"Наш проект дает участникам возможность снять свои работы и получить фестивальное продвижение. Как правило, короткометражные фильмы выходят в массы через фестивали. Что делать с готовым фильмом дальше – это еще одна из проблем киношников. По итогам проекта "Снять за 72 часа" мы выберем самые классные фильмы и поможем "прокатить" их по фестивалям, чтобы они получили награды", – сказала Анастасия Малахова.

Что касается города, то проект "Снять за 72 часа", по мнению программного директора, влияет на формирование туристической привлекательности. В пример Анастасия Малахова привела Нижний Новгород, в котором уже три года проводится фестиваль интерактивного искусства и интерактивных медиа Intervals.

"Сейчас это огромное событие, на которое все стремятся попасть. Помимо того, что организаторы привлекают гостей в свой город, они показывают и местным жителям, насколько крутым является место, где они живут. Я бы назвала это продвижением в том числе. Мы же создаем здесь центр притяжения для кинематографистов", – добавила она.

Анастасия Малахова отметила, что в Тюмени есть немало людей, которые занимаются созданием фильмов, а центр "Медиаполис" уже несколько лет занимается развитием кино в регионе. В проект отобрали 75 участников из Тюмени. По словам Малаховой, для организаторов важно, чтобы у тюменцев было больше возможностей.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Открытие всероссийского кинопроекта "Снять за 72 часа" состоялось в кинотеатре "Киномакс" в ТРЦ "Кристалл" в Тюмени 21 августа. Проект объединит 150 кинематографистов из разных городов страны. Отметим, всего в оргкомитет поступило около 500 заявок из 48 городов.

С 22 по 25 августа участники проекта будут снимать фильмы в разных местах Тюмени. За три дня планируют создать более 30 короткометражек.

Отметим, проект получил поддержку Фонда президентских грантов. На его реализацию выделили более 1 млн 919 тыс. рублей.

Инна Пахомова