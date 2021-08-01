Тюменцам рассказали, каким местным проектам нужна помощь волонтеров

Альянс СО НКО Тюменской области Альянс СО НКО Тюменской области

Узнать о действующих волонтерских проектах и предложить свои идеи в сфере добровольчества жители Тюмени могли на встрече в рамках проекта "Волонтер 2021". На этот раз опытом в сфере волонтерства с горожанами поделилась председатель автономной некоммерческой организации "Обретая крылья", член общественной палаты Тюменской области Ольга Зубарева.

Она рассказала о своей работе с участниками молодежных организаций Тюмени и другими добровольцами. На встрече тюменцы узнали об инициативах, которые реализуются в регионе при поддержке Альянса социально ориентированных некоммерческих организаций Тюменской области на базе городского общественного центра "Дом НКО". Среди них — благотворительный проект "Дари еду", продовольственный центр "Банк еды" и социальный вещевой обменник "Тюменская Дармарка".

Также речь зашла об общественных инициативах, ориентированных на молодежь Тюменской области. Это проект по повышению финансовой грамотности "Социальная финансовая инициатива", образовательная онлайн-игра "Мой выбор 3.0", а также намеченный на 20 августа третий общественно-политический просветительский диктант "Я — гражданин".

Молодые люди поделились идеями новых социальных инициатив, которые можно реализовать в регионе. Проекты посвящены улучшению транспортной инфраструктуры, обустройству городской среды для удобства лиц с ограниченными возможностями здоровья, поддержке массового спорта и созданию доступных спортивных площадок.

На встрече каждый желающий мог записаться добровольцем в любой из проектов. Присоединиться к работе волонтеров городского общественного центра "Дом НКО" или получить консультацию по участию в социально значимых проектах, обращайтесь по телефону: 8(3452) 38-18-14 или, написав на электронную почту: politreyd@bk.ru.