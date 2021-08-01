Видеоролики о тюменских социальных проектах опубликовали на добраястрана.рф

| Фото: из сообщества "Лига Мечты. Тюмень, Тобольск" ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Лига Мечты. Тюмень, Тобольск" ВКонтакте (архив)

Видеоролики об инициативах, реализуемые некоммерческими организациями - от помощи нуждающимся, заботы о природе и животных до сохранения исторических объектов - можно увидеть на новом портале добраястрана.рф, который запустил Фонд президентских грантов. На сайте уже выложили сюжеты о нескольких тюменских инициативах.

Так, на портале можно посмотреть ролики о "Стартах мечты" по горным лыжам и соревнованиях по роллер-спорту для особых детей, о бесплатных занятиях спортом для детей из групп риска.

В разделе "Истории" о своей работе рассказывают сами некоммерческие организации, в разделе "СМИ" представлены телевизионные сюжеты о мероприятиях и деятельности НКО, а в "Кинотеатре" можно посмотреть художественные и документальные фильмы, мультипликационные работы и видеопрограммы, созданные в рамках грантовых проектов.

Изюминка платформы – видеоролики участников марафона благодарности #ГоворюСпасибо. Акцию в социальных сетях Фонд президентских грантов запустил в начале июня. Главная идея марафона – показать сотрудникам НКО, что их труд важен и ценен, вдохновить организации третьего сектора на новые свершения. Принять участие в марафоне могут все желающие. Участники записывают короткие видеоролики, в которых благодарят команды проектов, реализующихся на президентские гранты. Видео нужно разместить в социальных сетях с хештегом #ГоворюСпасибо.

Участники марафона размещают отзывы на своих страницах в социальных сетях в ВКонтакте, Facebook, Instagram или TikTok. По хештегу #ГоворюСпасибо там уже сейчас можно найти сотни видеоотзывов.

Присоединиться к марафону можно до 31 августа включительно. Итоги подведут в начале сентября.