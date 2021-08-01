В Тюмени на территории Речпорта готовят к открытию выставку "Без обид"

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

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Тюменских художников приглашают принять участие в выставке "Без обид", которая откроется на территории Речного порта в Тюмени 27 августа. Экспозицию представят в рамках фестиваля городской культуры "Закат".

Авторов не ограничивают в фантазии, определенной темы нет. На выставку принимаются произведения, сделанные в любой технике.

Желающие смогут прийти во время монтажа, который продлится с 23 по 26 августа и сделать арт-объект на месте из найденных на территории Речпорта вещей.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" соорганизатор фестиваля "Закат" Георгий Елаев, на территории Речного порта было найдено много вещей, документов, касающихся истории этого места. "Мы экспериментируем, пробуем, сочетаем разные объекты между собой. Там много удивительных предметов. Например, старые механизмы, части машин, датчики, цепи, тросы. Еще мы нашли много интересных природных материалов: дерево, грибы, растения, которые не так часто можно встретить", — добавил Георгий Елаев.

Сейчас в ангаре, который выделили организаторам фестиваля, идет творческий процесс. С начала июня авторы идеи очистили пространство от мусора и подготовили его к будущему фестивалю. На выставке "Без обид" представят широкий срез тюменского искусства. "У нас нет ограничений не по возрасту, не по тематике. Хотим показать, что этот ангар и Речной порт — это один арт-объект. В процессе работы мы поняли, что это большой музей под открытым небом. Все находки, которые лежали под ногами, это экспонаты. Речпорт как место заявляет сам о себе", — сказал Георгий Елаев.

Программа открытия фестиваля находится в разработке.

Отметим, на территории Речпорта действует пропускной режим, поэтому заявки на участие в выставке принимают заранее в группе фестиваля "Закат" во ВКонтакте или в директ zakat_fest в Instagram.

Отметим, ранее тюменка Марина Малюгина выиграла на реализацию фестиваля городской культуры "ЗАКАТ'21" 867 тыс. рублей. Она стала победительницей Всероссийского конкурса молодежных проектов арт-кластера "Таврида".

Инна Пахомова