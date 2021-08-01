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В Тюмени набирают волонтеров для фестиваля "Теплые коты"

Общество, 11:03 15 августа 2021

ИА "Тюменская линия"

Организаторы фестиваля доброты "Теплые коты", который планируют провести в Тюмени 18 сентября, набирают волонтеров. В помощники ждут людей от 14 и до 30 лет. Желающие могут зарегистрироваться по ссылке.

Добровольцы получат знания, навыки и опыт, запись в личную книжку волонтера, благодарность, футболку с символикой фестиваля.

Как рассказала специалист по работе с молодежью центра "Дзержинец" Юлия Стафеева, потребуется 25 добровольцев. Они должны помочь в организации работы блоков фестиваля. Например, необходимо будет собирать корм и принадлежности для животных, сортировать их, принимать макулатуру и картон, вещи для фримаркета, составлять программу музыкально-поэтического вечера и многое другое.

Фестиваль доброты "Теплые коты" реализуется с использованием гранта президента РФ.

Напомним, фестивали доброты проводятся в Тюмени с 2018 года. В их рамках работы экоприемники, пункт сбора корма для приютских животных, экобукинги, фримаркеты, мастер-классы по экотворчеству.

Инна Пахомова

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# бездомные животные , Президентские гранты , приют

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