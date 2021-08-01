Тюменцев приглашают пополнить ряды изобретателей и рационализаторов

| Фото: пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: пресс-служба Альянса СО НКО

Около 50 участников собрала отчетно-выборная конференция областной организации Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, которая проходила в пространстве коллективной работы "Точка кипения – Тюмень". Среди них были как члены ВОИР, так и общественники, изобретатели, патентоведы и представители органов власти, сообщают в Альянсе СО НКО.

О работе тюменского отделения в 2016-2021 годах рассказал председатель совета организации Михаил Брежнев. В частности, он отметил, что за указанный период начал работу Центр поддержки инноваций на базе тюменского технопарка. Кроме того, был проведен ряд крупных семинаров по работе с международной патентной системой и интеллектуальной собственностью. В связи с окончанием срока Брежнев покинул пост председателя, его место большинством голосов занял координатор программы "Социальная технологическая инициатива", лидер Альянса СО НКО Михаил Мельцер.

"Развитие новых технологий и их максимальное использование для удовлетворения повседневных потребностей, прежде всего, в интересах нуждающихся категорий населения - это будущее социального сектора. Реальность такой работы показал, в том числе, проведенный нами в этом году при поддержке ВОИР международный творческий конкурс #НеМагия. Это же подтверждается множеством социально-предпринимательских и технологических стартапов", - отметил он.

Членами совета тюменского отделения ВОИР были избраны программный директор пространства коллективной работы "Точка кипения – Тюмень" Алексей Нелаев, генеральный директор ООО "Умные системы контроля" Владимир Пантелеев, председатель Клуба умников Тюменской области Владислав Шеломенцев и экс-председатель отделения Михаил Брежнев. В контрольно-ревизионную комиссию областной организации вошли юристы Альберт Альмухаметов и Ришат Сайфулин.

Все, кто желает присоединиться к изобретателям и рационализаторам, могут обращаться по телефонам: 39-00-85, 38-18-14 или на электронную почту tum_voir@mail.ru.