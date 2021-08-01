Очередной "Фестиваль соседей" развернется в коттеджном поселке "Зеленые холмы"

| Фото: из сообщества "Фестиваль соседей! 72 регион" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Фестиваль соседей! 72 регион" во ВКонтакте (архив)

Коттеджный поселок "Зеленые холмы" в окрестностях Тюмени станет площадкой проведения традиционного "Фестиваля соседей". Событие для гостей всех возрастов состоится 25 сентября.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал председатель Совета тюменского регионального общественного движения "Альянс социально ориентированных НКО" Михаил Мельцер.

Концепцию проведения и локацию обсудили на собрании организаторов проекта, общественников и волонтеров, которое состоялось в Тюмени 6 августа.

"У нас будет первый сельский "Фестиваль соседей". Мы устраиваем событие там, куда нас зовут. На нас вышла инициативная группа жителей поселка "Зеленые холмы". Нас усиленно зазывали. Жители этого поселка тоже приехали на оргкомитет для обсуждения даты и места проведения, темы фестиваля", — поделился Михаил Мельцер.

Темой фестиваля станет безопасность в широком смысле слова. Речь коснется здоровья, личной, информационной безопасности. Организаторы рассчитывают на то, что участие в событии примут более 30 различных организаций. "Как минимум заявились уже 30 организаций. К нам хотят присоединиться центр "Семья", представители Централизованной городской библиотечной системы рассматривают вопрос об участии. По традиции мы пригласим к нам сотрудников ГУ МЧС России по Тюменской области", — добавил Михаил Мельцер.

Представители организаций, которые хотят принять участие в "Фестивале соседей", могут позвонить по телефону: 38-18-14. Также можно направить письмо на электронную почту: politreyd@bk.ru.

Коттеджный поселок "Зеленые холмы" находится в районе Кулаково. На праздник ждут всех желающих. В программу войдут — выставки, консультации, мастер-классы, детские программы.

Инна Пахомова